Stroud efter tunga starten: ”Kanske använt upp all tur”

Efter två inledande förluster har de regerande svenska mästarna Mjällby hittat formen igen.

Elliot Stroud hoppas att flytet från i fjol börjat återvända.

– Vi hade väldigt mycket stolpe in förra året, säger yttern till FotbollDirekt.

Mjällby förlorade endast en match under 2025. Det tog två omgångar av årets säsong för mästarlaget att samla på sig det dubbla.

Det rörde sig om en överkörning från Hammarby i premiären, följt av en tung förlust hemma mot nykomlingen Örgryte. Därefter har turen vänt för Mjällby, som efter fem omgångar har samlat på sig sju poäng.

– Nu senast mot Halmstad gör vi en genomgående bra match. I andra halvlek tycker jag att vi går ut och spelar fotboll så som vi kan. Det var skönt att få en bra prestation och en övertygande seger, säger Elliot Stroud när FotbollDirekt når honom.

Den tunga starten på årets säsong är en stark kontrast till fjolåret, då det mest gick Mjällbys väg. Det är även Stroud villig att erkänna.

– Förra året var jättespeciellt. Vi hade knappt någon motgång. Även om vi inte spelade så bra i de flesta matcherna så vann vi ju matcherna liksom. Det är klart att det hjälper en grupp, säger han och fortsätter:

– Så när vi inte fick en bra inledning på den här säsongen är det lätt att maskineriet inte går som det gjort innan. Men jag har åtminstone trott på oss hela tiden och att vi kommer ta poängen om vi fortsätter göra rätt grejer. Men vi kanske använde upp all tur förra året. Det var väldigt mycket stolpe in då.

En ljusglimt för Mjällby är Jacob Bergströms målproduktion. Under årets tävlingssäsong, allsvenskan och cupen inräknad, har anfallaren gjort sex mål – hälften av dem har assisterats av Elliot Stroud.

– Det är en rolig statistik, säger yttern när FotbollDirekt informerar honom om siffrorna.

– Vi har hittat varandra bra. Vi har ju spelat ihop ett tag nu också. Jag vet vad ”Bergan” vill och han vet vad jag vill. Och då är det lättare att hitta varandra, när man har byggt upp en relation, menar Stroud.

Den kemin kan komma att bli avgörande på söndag. Då väntar det som brukar beskrivas som årets match för Mjällbys del – Malmö FF på bortaplan.

När lagen möttes i kvartsfinalen av Svenska Cupen vann Mjällby med klara 4–0 på Strandvallen. Jacob Bergström gjorde två mål, varav en efter assist från Stroud. Yttern själv gjorde även ett mål.

– Vi vet ju ungefär hur de vill spela. Sedan har de fått grejer att funka lite mer nu än då. Men vi kan inte dra allt för stora slutsatser. Det är en ny match som kommer nu. Vi har ett bra självförtroende, men det är inget övermod, avslutar Stroud.