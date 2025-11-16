Den allsvenska tabellen 2025 är nu huggen i sten.

Således är det på sin plats att syna det allsvenska mediatipset inför säsongen – vilket FD:s Tor Sundberg har gjort.

Resultatet kommer sannolikt att få en del folk att lyfta på ögonbrynen.

Foto: Bildbyrån

Inför varje allsvenskt år samlas landets mediakår för att tippa tabellen under den kommande säsongen. Så även i år.

Under upptaktsträffen inför 2025 års allsvenska presenterades årets mediatips. Föga förvånande var det de regerande mästarna Malmö FF som toppade tabellen, före tvåan Hammarby och trean Elfsborg.

Att den allsvenska mediakåren skulle vara helt rätt ute och inte ha ett enda fel vore förstås helt bisarrt att tro. Däremot är det på sin plats att se hur rätt eller fel ute “vi” var.

Vi börjar högst upp i den riktiga tabellen – och jämför med mediatipset.