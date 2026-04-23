Sundgren efter skandalscenerna: ”Idioter”

Matchen hann knappt börja på Stora Valla.

Detta då Daniel Sundgren fick föremål kastade mot sig från läktaren.

Det uppstod skandalscener direkt på Stora Valla i matchen mellan Degerfors och AIK.

När Degerfors-kaptenen Daniel Sundgren skulle ta ett inkast kastades det in en flaska från läktaren.

– Vad ska jag säga mer än att det finns ett par idioter där ute. Jag vet inte om jag riktigt förtjänar det där men det blev som det blev. Jag tog bort den inkastade ölen och sen valde domaren att pausa lite. Vad mer ska jag säga? säger Daniel Sundgren till Expressen.

Försvararen har ett förflutet i AIK och chockades av agerandet från läktarhåll.

– Det är det som förvånar mig. Jag förväntade mig faktiskt lite mer kärlek. Jag tar inte åt mig av ramsor och så där. Folk kan skrika vad de vill. Men när det kastas grejer och så där. Det känns inte som att jag, med ett guld för AIK, över hundra matcher, allt med familj och sånt som också representerat AIK, så känns det inte som att de ska behöva sjunka så lågt. Men jag vet vilka de där två är sedan tidigare.

Enligt TV4 plockades två personer bort från läktaren efter situationen.

Matchen slutade 2–1 till Degerfors.