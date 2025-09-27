Superdatorn: Så slutar allsvenska Europaracet

Den allsvenska slutspurten närmar sig och med det även racet om Europaplatserna.

Lyssnar man på superdatorn BETSiE är det så gott som klart att både Mjällby och Hammarby representerar Sverige i Europa nästa säsong.

Där bakom, på den tredje och sista Europaplatsen, är det dock mer öppet.

Foto: Bildbyrån

Vi närmar oss målgång av allsvenskan 2025.

Mjällby AIF ser ut att ta ett historiskt första guld och även om varken det eller en Europaplats är matematiskt säkrad ännu, så anses spel i Europa vara klart till nästa säsong, i varje fall enligt superdatorn BETSiE.

Superdatorn, som simulerat allsvenskan hela 20 000 gånger, menar på att Mjällby AIF inte slutar sämre än trea den här säsongen och med det så väntar åtminstone spel i Europa Conference League för laget från Listerlandet nästa säsong.

Ser vi till den nuvarande allsvenska tvåan Hammarby så ska det mycket till för att Kim Hellberg och hans manskap inte ska få en ny chans i Europa nästa säsong, efter sommarens debacle mot Rosenborgs BK.

Enligt BETSiE så slutar Hammarby nämligen topp tre 96,7 procent av deras simuleringar och såldes talar mycket för att det blir en Europaplats till Stockholmsklubben.

För Mjällby och Hammarby ser Europaspel ut att vara säkrat. Foto: Bildbyrån

Bakom toppduon väntas dramatik

Med två av tre Europaplatser utdelade av BETSiE ser läget tufft ut för lagen bakom och baserat på superdatorns simuleringar kan vi nog förväntas en hel del dramatik i jakten på den sista Europaplatsen.

Först ut i den skaran är AIK, som för närvarande innehar den så åtråvärda tredjeplatsen. Den sista Europaplatsen är AIK ändå knappa favoriter att knipa. I lite mer än en tredjedel (37,7 procent) av simuleringarna så väntar nytt Europaäventyr för Gnaget nästa säsong.

Tuffast utmanare för Solnaklubben enligt simuleringarna är Malmö FF, som trots att man nu ligger efter både Gais och IFK Göteborg uppges ha bättre chans att sno åt sig en Europaplats.

De regerande svenska mästarna, som tidigare i veckan inledde sitt Europa League-spel, beräknas få chansen i Europa igen i 21,2 procent av simuleringarna.

Precis där bakom Malmö så har vi såklart de båda Göteborgsklubbarna, som rent matematiskt faktiskt har ett bättre utgångsläge. Enligt BETSiE är dock deras chanser som sagt sämre än de regerande mästarnas och samtidigt är dem i stort sett lika stora. Göteborg tar en Europaplats i 18,4 procent av simuleringarna, medan Gais gör det i 18,2.

AIK, Malmö FF, IFK Göteborg och Gais är de fyra lagen som enligt BETSiE med störst sannolikhet gör upp om den sista Europaplatsen, men två lag till bedöms även ha chansen.

Djurgårdens IF som hittar formen letar sig in i topp tre i 6,8 procent av simuleringarna, medan IF Elfsborg, som gått svagt under hösten, lyckas samla sig vid 1 procent av simuleringarna och lösa det.

Svenska cupen kan bli viktigare än någonsin

Ovan har ni vilka chanser de olika klubbarna får av superdatorn och även om ingenting är klart så kan vi redan nu slå fast att nästa års upplaga av Svenska cupen blir viktigare än någonsin.

Hur det hela slutar så kommer lag som var ute i Europa i år missa chansen att säkra Europaspel via allsvenskan och således tvingas förlita sig på cupspelet.