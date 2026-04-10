Svalt intresse inför derbyt – bortabiljetter säljs till IFK-supportar

På lördag spelas Göteborgsderbyt mellan IFK Göteborg och BK Häcken på Gamla Ullevi.

Men något stort bortafölje ser det inte ut att bli.

– Det känns ju piss, säger Johannes Jensen, ordförande för Häckens supporterförening Getingarna till Göteborgs-Posten.

IFK Göteborg har sålt ut sina sektioner på Gamla Ullevi inför lördagens derbymatch mot BK Häcken. Desto trögare går försäljningen för bortalaget.

Häcken har allokerats 1 600 biljetter till matchen. Med det finns fortfarande 500 platser kvar, enligt arrangören. Vissa av biljetterna har nu börjat säljas till IFK Göteborg-supportar.

– Planen är att Häcken får hela bortaståsektionen. Det är en del av sittplatserna ovanför den som har kunnat släppas upp till blåvita supportrar på grund av Häckens försäljningstakt, säger Filip Wilander på IFK Göteborgs marknadsavdelning till Göteborgs-Posten.



BK Häckens svaga form tros vara en anledning till det svala intresset.

– Det är en effekt av att vissa inte känner så stor entusiasm, antar jag, att det inte är det där trycket. Det är säkert en effekt av att det är många som inte känner till var laget står just nu, säger Johannes Jensen som är ordförande för supporterföreningen Getingarna.

Jensen är inte glad över att bortabiljetterna börjar köpas upp av IFK-supportar.

– Det känns ju piss. Det är bara att säga att vi måste bli bättre. Det är en uppmaning till alla Häckensupportrar att vara snabbare, menar Jensen.



Matchen mellan IFK Göteborg och BK Häcken har avspark klockan 15:00 under lördagen.