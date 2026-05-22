Svarar på kritiken: ”Svårt att analysera utifrån”

STOCKHOLM. Mer och mer kritik har riktats mot Kalle Karlsson.

Men Bajen-tränaren är självsäker inför fortsättningen.

– Vi tar våra beslut utifrån det största beslutsunderlaget av alla, säger Karlsson under fredagens pressträff.

Kalle Karlsson fick en flygande start på tillvaron i Hammarby, med starka resultat i både cupen och allsvenskan.

Därefter har Hammarby haft svårare att avgöra matcher och i den senaste veckoomgången blev det en tung förlust borta mot Gais, efter en utvisning på Hampus Skoglund.

När Kalle Karlsson möter pressen inför derbyt mot AIK är han inte den minsta bekymrad över de negativa synpunkterna som omger honom. 44-åringen menar att de kritiska rösterna inte ens vet hälften av vad som pågår bakom kulisserna.

– Allt i dagens samhälle når ju fram till en, men det är inte som att jag bryr mig om det. Jag och tränarteamet tittar ju på det här laget dygnet runt både i träning och under matcher. Vi tar ju våra beslut på det största beslutsunderlaget av alla, säger Bajen-tränaren och fortsätter:

– Sen behöver det inte vara rätt beslut man tar, men man tar det fortfarande utifrån det bästa informationsunderlaget.

Kalle Karlsson refererar till sin tidigare karriär som fotbollsjournalist på Aftonbladet, då han gjorde sig känd för sina djupgående analyser av matcher från Premier League.

– Jag har ju själv stått på andra sidan så jag ju att en sändning ska fyllas. Jag har själv gjort det. Idag vet jag att jag som journalist hade ungefär 10 till 15 procent av informationsunderlaget, både gällande enskilda spelare och spelidé.

– Det är svårt att analysera utifrån. Du har så mycket fler perspektiv när du är innanför den bubblan, menar han.

”Räknar med att de är tillgängliga”

Under söndagen väntar derby mot AIK för Hammarby. Det är en till stora delar hel och frisk trupp som tar emot José Riveiros lag på 3Arena.

Det enda frågetecknet är Frank Adjei som tvingades bryta matchen mot Gais.

– Han gjorde en undersökning idag [fredag] och vi har fortfarande inte fått svaret på den. Jag vet inte om han kommer vara tillgänglig på söndag. Vi får se, säger Karlsson.

En som däremot är helt frisk och redo för spel är Montader Madjed. Detsamma gäller Nahir Besara och Tesfaldet Tekie som började på bänken mot Gais.

– Jag räknar med att de är tillgängliga.