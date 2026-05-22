Uppgifter: AEK öppnar för att sälja Niclas Eliasson

Niclas Eliassons framtid i AEK Aten är oviss.

Enligt grekiska uppgifter är klubben beredd att sälja den svenske yttern i sommar.

Foto: Bildbyrån

Niclas Eliassons tid i AEK Aten kan gå mot sitt slut. Enligt grekiska uppgifter är klubben redo att lyssna på bud på den svenske yttern inför sommarens transferfönster.

Det är sajten Athletiko som rapporterar att relationen mellan Eliasson och huvudtränaren Marko Nikolic inte fungerat optimalt. Samarbetet mellan parterna ska vara en av anledningarna till att AEK nu uppges ha placerat svensken i skyltfönstret.

Enligt uppgifterna väntar den grekiska storklubben nu på konkreta erbjudanden för 29-åringen, som dessutom ska vara en av två spelare som klubben aktivt är villig att sälja.