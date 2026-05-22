Nya beskedet om Gudmundsson – fortsatt borta från träning
Det kvarstår fortfarande oro kring Gabriel Gudmundssons status inför sommarens VM.
Leeds United-backen är fortfarande inte tillbaka i träning efter sin hamstringsskada.
Han finns kvar på klubbens skadelista.
Frågetecknen kring Gabriel Gudmundssons fysiska status består inför sommarens VM. Den svenske landslagsbacken har varit borta från spel sedan han skadade baksidan av låret i FA-cupsemifinalen mot Chelsea i slutet av april.
Nu kommer nya uppgifter från Leeds United som tyder på att comebacken dröjer.
Enligt Leeds Live-journalisten Isaac Johnson är Gudmundsson fortsatt uppsatt på klubbens skadelista inför helgens Premier League-möte med West Ham.
Det innebär att Gudmundsson ännu inte har återvänt till full träning med Leeds – samtidigt som tiden fram till VM blir allt knappare.
