Svaret på AIK:s och MFF:s intresse: ”Odramatiskt”

Sirius Jonathan Ederström uppges högaktuell för flera klubbar.

Men trots en situation som ser allt mer upptrissad så vill inte Uppsala-klubben dramatisera det pågående – och enligt FotbollDirekts uppgifter kan ett nytt kontraktsförslag vara på gång.

– Vi vill ha Jonathan även efter 2026 men just nu har vi ingen konkret diskussion om förlängning , säger klubbdirektör Martin Malmberg till FD.

AIK, Malmö FF, Bröndby – eller stanna kvar i Sirius?

Jonathan Ederström är en omskriven man just nu och många tycks vilja ha Uppsalaklubbens A-lagschef.

Rapporteringen den senaste tiden gått från AIK till att inkludera även Malmö och Bröndby.

Det förstnämnda kom från Expressen och de två andra klubbarna genom FotbollDirekts systersajt Tipsbladet.

FD har där efter även säkra källor om att Ederström har träffat så väl MFF som Bröndby.

När det kommer till Sirius situation så är det lätt att undra över om inställningen är att det inte går att göra så mycket och att ett viktigt namn kommer att gå förlorat?

Så låter det emellertid inte när Sirius Martin Malmberg bemöter det som rapporteras pågå för FotbollDirekt.

Klubbdirektören visar istället att ledningen har exakt koll på utvecklingen – mycket genom Ederströms ärlighet.

– Vi har en nära dialog, ett avtal som gäller nästa år och vet var vi har varandra, säger han och kommer in på att bemöta uppgifterna om intresse från AIK och Malmö? Jonathan har varit transparent med vilka klubbar som hört sig för vilket gör att det är odramatiskt internt.

Hur sett du på FD:s uppgifter om att ert svar på det stora intresset är att erbjuda honom en förlängning?

– Just nu har vi ingen konkret diskussion om förlängning men ser gärna att han stannar även efter 2026.

Jonathan Ederströms kontrakt gäller även över nästa säsong. I november 2022 kom han in som chefscout och ett år senare utsågs han till A-lagschef.