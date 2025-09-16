Fifa har uppdaterat sina stadgar för ersättning till klubbar som släpper sina spelare till VM-matcher.

Då kan allsvenska klubbar få ta del av dessa pengar.

Detta om man släpper sina spelare till VM-kvalmatcher.

Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare har Fifa delat ut ersättning till klubbar som har släppt sina spelare till VM-slutspel.

Under tisdagen meddelar det internationella fotbollsförbundet att man har uppdaterat sina stadgar gällande detta – och nu kommer att ersätta klubbar som släpper sina spelare till VM-kvalmatcher.

De klubbar som gör detta kommer att få ta del av 355 miljoner dollar, motsvarande 3,3 miljarder svenska kronor.

”Ett ytterligare steg för att öka solidariteten i syfte att skapa en mer rättvis och mer inkluderande omfördelning inom den globala klubbfotbollen”, skriver Fifa.

Ser man till den förra landslagssamlingen tog Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut fyra allsvenska spelare. Detta i form av Mjällbys Axel Norén, Malmö FF:s Robin Olsen samt AIK:s Kristoffer Nordfeldt och Anton Salétros.

Fifa meddelar även att man kommer att delge ytterligare detaljer om fördelningen av pengarna framgent.