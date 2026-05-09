Teknikstrul för domarna i stormötet

IFK Göteborg och Hammarby möts i allsvenskans sjunde omgång.

Då får domarna ovanliga problem när andra halvlek ska sparkas igång.

Förseningen i den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Hammarby berodde på att domarna hade drabbats av teknikstrul.

Huvuddomaren Victor Wolf var tvungen att ta ett snack med bänkarna för att berätta att domarna inte kommer kunna ha någon form av kommunikation i matchen.

– Jag pratade med fjärdedomaren Adam Ladebäck och han informerade om att ingen kommunikation råder (mellan domarna) i andra halvlek. Han har informerat bänkarna om det, sa TV4:s reporter Adam Pinthorp i sändningen.

Efter en stund kunde andra halvlek dra igång.