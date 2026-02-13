Tobias Heintz: ”Vi spenderade tre veckor på barnintensiven”

Tobias Heintz är tillbaka i träning med IFK Göteborg.

Nu pratar han, för första gången, om problemen under sin dotters födsel.

– Det är inte bara en, utan två och tre saker som har hänt, men lilla tjejen har krigat sig igenom allt, säger han till Blåvitt+.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av januari som IFK Göteborg meddelade att Tobias Heintz, 27, skulle bli borta ”på obestämd tid”. Detta kort efter det att norrmannen och hans fästmön Victoria drabbats av komplikationer vid förlossningen.

Ett par veckor senare har Heintz återvänt till sitt ”Blåvitt” och tränar för fullt inför den kommande säsongen. Nu har han också pratat om vad som hände under den tuffa perioden, för första gången.

– Det blev komplikationer med förlossningen i Norge, med min dotter. Istället för att åka hem efter två, tre dagar blev det mer allvarligt. Vi spenderade tre veckor på barnintensiven, vi var där hela tiden, säger han till Blåvitt+.

Väl tillbaka i Göteborg meddelar 27-åringen att alla i familjen mår bra under omständigheterna.

– Det var jobbigt, upp och ner. En berg och dalbana, speciellt den sensate veckan. Det var jättetufft. Det är inte bara en, utan två och tre saker som har hänt, men lilla tjejen har krigat sig igenom allt och till slut kunde vi komma hem. En tuff resa, men nu är vi förbi det värsta.

Vidare berättar Heintz att det endast har varit tränarna, Stefan Billborn och Joachim Björklund, som har vetat om vad som har hänt.

– Utan de hade de varit svårt, de har jag pratat med varje dag. Stödet har varit otroligt, det kommer jag aldrig att glömma. Lagkamraterna har inte vetat allt och i en period som var väldigt kritisk så blir det svårt att meddela dem, så de gick länge utan att veta. Men de har visat stöd och omtanke, det har varit otroligt fint att se.





