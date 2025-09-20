TRE PUNKTER: ”Stroud vet själv om det – såg märkbart tagen ut”

Mjällby kunde mer eller midnre ha avgjort allsvenskan. Elliot Stroud skulle bara sätta straffen och punktera tillställningen till 2-0.

I stället räddade Wallinder och minuterna senare kom 1-1 till Öster med knappa tio minuter kvar.

Nu bör Maif lösa guldet ändå, men det kändes väldigt onödigt och som Anders Torstensson själv var inne på efteråt var det här som en förlust för Blekingelaget.

***

Har Lasse Nilsson rätt, kan det smyga in sig en guldfrossa hos Maif?

När Elliot Stroud klev fram med dryga tio minuter kvar visste han själv om att mål där och guldet mer eller mindre hade varit säkrat. Öster hade aldrig kommit tillbaka efter 0-2 i baken. I stället räddade Wallinder straffen och nästan per omgående kom kvitteringen från Christensen med en kraftfull nick och därefter kändes Maif lamslagna, tagna av stundens allvar. Allra mest Stroud själv som visste att mål på straffen hade betytt så mycket. Tv-bilderna efteråt visade hur tagen han såg ut och efteråt siade expertkommentator Lasse Nilsson om det nu smyger in sig en guldfrossa hos sensationella serieledaren.

Plötsligt blir Hammarby-Häcken högintressant

Visst, efter Djurgårdens 3-3-mål i 96:e minuten senast sades det att guldet var kört för Hammarby. Nu kan det som bäst för Bajen vara åtta poäng upp till Maif vid seger mot Häcken i morgon, åtta poäng på sex matcher efter morgondagen är mycket. Men på något sätt känns mötet på 3Arena i morgon ändå högintressant nu. Hur tacklar Hammarby den lilla biljetten in i guldracet igen? Tror de grönvita själva på det om nu en guldfrossa infinner sig hos Maif? Det blir kul att jobba på den matchen i morgon, det blir det.

Björknesjö imponerar som interim – igen

Vi minns alla vilken succé Roberth Björknesjö gjorde som interimlösning i Djurgården i fjol efter att Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand sparkades. Total körning i Conference League-ligaspelet med fyra av fem segrar där bjässar som grekiska Panathinaikos och polska Legia besegrades i Stockholm. Nu har han kommit in med bra energi i Öster också. Krysset på Strandvallen var i ärlighetens namn rättvist. I andra halvlek tryckte nämligen smålänningarna på rätt så rejält och nu klättrade laget upp från kvalplats efter blytunga poängen mot serieledarna. Jag tror absolut att Öster löser nytt allsvenskt kontrakt med Björknesjö vid rodret.