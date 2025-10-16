Tror inte han lägger av – målet med Simon Thern 

Simon Thern kan skriva ett stycke allsvensk fotbollshistoria på söndag mot Brommapojkarna. Det kan bli 33-åringens 300:e match.

Efter segern mot AIK visade han osäkerhet om framtiden.

– Jag såg det men jag räknar med två år till med Simon Thern, säger sportchef Jörgen Petersson till FD.

Värnamo slog innan det allsvenska uppehållet AIK och vi fick för första gången sedan i augusti se Simon Thern.

Efter matchen fick han frågan om sin framtid med tanke på ett år med skadeproblem.

– Jag vill kunna bidra. Inte bli alltför kass, för det tycker jag ganska många blir innan de slutar. Det vill inte jag, sade han till Sportbladet.

När Allsvenskan nu startas om i helgen så ingår bland annat IFK Värnamo- Brommapojkarna. Men en match som normalt få hade brytt sig om kan ge större rubriker med tanke på att Thern kan göra sin 300:e allsvenska match.

Och när det kommer till hans framtid så räknar däremot IFK Värnamo inte med annat än Thern över 2026.

Sportchef Jörgen Petersson visar så starkt övertygad han är om att det inte är slutet vi ser nu för denna så fina spelare.

– Nej, det vill jag inte tro. Han var Värnamos bäste spelare i våras och det kan han fortfarande vara om han bara är frisk, säger Petersson till FotbollDirekt.

– Jag satt med när jag var ny i klubben i vintras när Simon förlängde. Jag både räknar och hoppas på två år till, även om jag har stor respekt och förstår det han känner när kroppen inte riktigt fungerar.

Totalt den här säsongen har det blivit ett mål och fyra assist för Thern i allsvenskan den här säsongen.