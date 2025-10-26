Tror inte stjärnan blir kvar i Sirius: ”Svårt att se det”

UPPSALA. Två nya mål av Leo Walta och mittfältaren är nu Sirius främsta målskytt någonsin i allsvenskan.

Isak Bjerkebo tror dessvärre inte stjärnan blir kvar efter den här säsongen.

– Jag vet inte, så bra som han är har jag svårt att se det, säger han till FotbollDirekt.

IK Sirius körde över IF Elfsborg denna söndag.

Hemmalaget vann med hela 4–0 på Studenternas.

Första målet gjordes av Isak Bjerkebo och precis före paus utökade Henrik Rönnlöf Castegren hemmalagets ledning.

I den andra halvleken var det dock Sirius-stjärnan Leo Walta som skulle ta över showen. Han utökade hemmalagets ledning till 3–0 i den 77:e minuten och han fastställde slutresultatet till 4–0 ungefär tio minuter senare.

Mittfältaren har nu gjort 15 allsvenska mål den här säsongen och med dagens fullträffar så är han även Uppsalaklubbens bästa målskytt någonsin i allsvenskan.

– Han är grym såklart, han gör assist, han gör mål, han kan skjuta från var som helst. Det är en guldfot han har, så det är otroligt skönt att ha honom i laget, säger Isak Bjerkebo till FotbollDirekt.

Mittfältaren har nyligen uttalat sig och sagt att han vill lämna Sirius i vinter, Bjerkebo räknar inte heller med att han blir kvar efter den här säsongen.

”Det är otroligt skönt att ha säkrat det nu”

Uppsalaklubben har som bekant slagits i botten den här säsongen, men i och med dagens seger så är nu det allsvenska kontraktet säkrat till nästa säsong.

– Det är otroligt skönt, det har varit lite tufft nu på slutet när man vet att mycket händer där nere. Men det är otroligt skönt att ha säkrat det nu, säger Bjerkebo.

För Sirius återstår möten med Norrköping och Värnamo innan säsongen är slut.