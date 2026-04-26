Uppgifter: Celtic intresserade av Thomas Frank

Thomas Frank är fortfarande utan klubb efter att han fick sparken från Tottenham.

Nu uppges Celtic vara intresserat av att anställa den danske tränaren.

Thomas Frank lämnade Brentford för Tottenham inför den här säsongen, men tiden i Londonklubben blev kortvarig.

I februari meddelade Tottenham att samarbetet avslutades och sedan dess har 52-åringen stått utan nytt tränaruppdrag.

Nu rapporterar Football Insider att Celtic överväger att göra ett försök att locka Frank till Glasgow inför nästa säsong.

Enligt uppgifterna krävs det dock en hel del för att övertyga dansken om att ta jobbet i den skotska storklubben. Frank har även kopplats samman med Championship-klubben Birmingham City den senaste tiden.