Leo Waltas besked – vill säljas i vinter

Leo Walta har imponerat i IK Sirius.

I vinter vill han lämna Uppsalaklubben.

– Jag hoppas de går med på att sälja mig i vinter, säger han till Iltalehti.

Foto: Bildbyrån

Leo Walta har imponerat stort i IK Sirius den här säsongen trots att Uppsalaklubben gått tungt.

Någon fortsättning för honom i Sirius efter den här säsongen lär det inte bli – i varje fall inte om han får välja själv.

– I somras fanns det klubbar som jag själv hade velat gå till. Men vi var i en sådan svår situation i Sirius så jag kunde inte lämna, säger han till Iltalehti och fortsätter:

– Vi hade tuffa diskussioner med klubben. Jag hoppas de går med på att sälja mig i vinter.

Han är tydlig med att han vill flytta i vinter.

– Det tydliga målet är att flytta till en tuffare liga och lag i vinter. Jag vill ta ett tydligt steg framåt, en utmanande miljö och att laget passar min spelstil.

Walta står den här säsongen noterad för 13 mål och sex assist på 26 matcher i allsvenskan. Finländaren har kontrakt med Sirius fram till sommaren 2028.