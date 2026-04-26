Uppgifter: Jackson återvänder till Chelsea

Nicolas Jackson ser ut att lämna Bayern München efter låneperioden.

Den tyska klubben väntas inte aktivera köpoptionen i avtalet med Chelsea.

Efter två säsonger i Chelsea lånades Nicolas Jackson ut till Bayern München inför den här säsongen.

Nu bekräftar sportchefen Max Eberl att den tyska storklubben sannolikt inte kommer att utnyttja den köpoption som finns inskriven i avtalet.

– Vi har spelare som Nicolas Jackson där vi inte behöver utnyttja optionen eftersom han inte nått upp i antalet matcher. Det ser ut som att vi inte kommer att utnyttja optionen, säger Eberl till ZDF Sports Studio.

Enligt uppgifterna skulle Bayern kunna köpa loss anfallaren om han spelade 40 matcher med minst 45 minuter i varje framträdande. Det villkoret har inte uppnåtts.

Därmed väntas Jackson återvända till Chelsea, där han fortfarande har kontrakt som sträcker sig till 2033.