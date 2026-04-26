Uppgifter: Everton vill värva McGinn från konkurrent

Everton uppges blicka mot Aston Villa inför sommarens transferfönster.

Enligt nya uppgifter finns John McGinn med på klubbens önskelista.

Everton planerar redan för nästa säsong och har enligt Football Insider identifierat John McGinn som ett möjligt nyförvärv.

Den 31-årige mittfältaren har varit en viktig spelare i Aston Villa sedan han anslöt från Hibernian sommaren 2018. Under sin tid i klubben har skotten stått för 37 mål och 46 assist på 323 tävlingsmatcher.

Nu uppges Everton vilja försöka locka över McGinn under sommarens transferfönster.

Det är däremot oklart om Aston Villa är villigt att sälja en av sina mer rutinerade spelare, eller om McGinn själv är intresserad av en flytt inom Premier League.

Mittfältarens nuvarande avtal med Aston Villa löper till sommaren 2028.