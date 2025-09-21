Tungt i MFF-lägret: ”Mycket att bearbeta”

Frustrationen i och omkring Malmö FF växer.

Detta efter lördagens förlust mot Djurgården – och lagets fjärde raka match utan vinst.

– Det är mycket att bearbeta och sortera, säger lagkaptenen Pontus Jansson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har det fortsatt tufft i årets allsvenska säsong. De står nu på fyra raka matcher utan vinst och avståndet till AIK på den sista Europaplatsen är nu fyra poäng – med sex omgångar kvar att spela. Dessutom har MFF en match mer spelad än tabelltrean.

Efter lördagens förlust mot Djurgården mötte lagkapten Pontus Jansson både supportrarnas ilska och krav på avgång.

– Det är klart att det är en speciell situation som man inte varit i tidigare, om man ska vara helt ärlig. Hur man tacklar det vet man inte förrän man är i den, och det är mycket att bearbeta och sortera, säger Jansson.

Han menar samtidigt att laget måste hantera både toppar och dalar.

– På samma sätt som du får känna glädje och eufori efter vinster, får du efter förluster känna smärta och allt vad det innebär – och sedan får du gå vidare. Det kommer jag och vi göra. Men börjar du acceptera nederlag och dåliga insatser, då är du på en farlig plats.

Även målvakten Robin Olsen uttrycker sin frustration över situationen. Efter tio år utomlands återvände han i somras för att representera sin moderklubb igen.

– Jag såg fram emot att komma hem och vinna matcher och gå för guldet. Men här är MFF närvarande hela tiden, både på och utanför planen. Det är inget man bara släpper när man kommer hem, säger han.