Uppgifter: Efter succén – kan lämna Brommapojkarna

Brommapojkarna har haft transferintäkter på över 200 miljoner kronor sensate åren.

Detta under ledning av sportchefen Philip Berglund och klubbdirektören Peter Kleve.

Nu kan duon lämna klubben efter oenigheter kring klubbens framtidsambitioner, enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna har haft stor framgång vad gäller att fostra och sälja talanger. Där till har de etablerat sig som en allsvensk klubb.

De senaste åren, under ledning av sportchefen Philip Berglund och klubbdirektören Peter Kleve, har BP sålt bland annat Lover Arrhov till Frankfurt för 80 miljoner kronor, Adam Jakobsen till CD Castellon för 30 miljoner och Ziedane Inoussa till Swansea för runt 20 miljoner.

Nu rapporterar Expressen att duon Kleve och Berglund kan lämna BP efter säsongen. Detta då det finns meningsskiljaktigheter för klubbens framtidsvisioner att vara en etablerad klubb i allsvenskan.

Enligt tidningen kommer de närmsta veckorna vara avgörande för hur BP väljer att gå tillväga.

Brommapojkarna ligger på en 11:e plats i den allsvenska tabellen.