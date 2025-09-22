Uppgifter: Håkan Mild har fått polisskydd

IFK Göteborgs klubbdirektör har fått polisskydd.

Detta efter att han har utsatts för hot och protester från klubbens supportrar.

Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Foto: Bildbyrån

Det står sedan tidigare klart att IFK Göteborgs supportrergrupperingar har brutit all form av dialog med klubben efter ett tämligen långt gående missnöje mot klubbdirektören Håkan Mild.

Detta har bland annat gestaltats via olika protestaktioner där supportrar har krävt Milds avgång. Tidigare under sommaren dömdes även en person för hot mot klubbdirektören och IFK Göteborgs säkerhetsorganisation har även vittnat om en hotbild mot honom.

Under gårdagens match mellan IFK Göteborg och IF Brommapojkarna blev situationen värre efter att klubben stoppat en overheadflagga från att tas in på Gamla Ullevi. Detta ledde i sin tur till att stora delar av hemmastå, eller Kommandobryggan, valde att bojkotta matchen och istället protestera mot detta på Götaplatsen.

Foto: Bildbyrån

Nu rapporterar TV4 Nyheterna att polisens personsäkerhetsverksamhet har tvingats sätta in skydd för Håkan Mild. Detta som påföljd av att hotbilden mot honom har bedömts vara hög efter gårdagens match. Uppgifterna gör även gällande att Mild har fått polisskydd.

– Nej, det är ingenting jag känner till. Jag vet ingenting om detta, säger en presstalesperson på polisens kommunikationsavdelningen i region Väst till FotbollDirekt.

FotbollDirekt söker Håkan Mild, kommunikationschef Marcus Modéer, fotbollschef Jesper Jansson, assisterande sportchef Oscar Wendt, SEF:s säkerhetschef Per Eliasson och SEF:s sportchef Svante Samuelsson för en kommentar.