Uppgifter: Karlsson får sparken – Rydström ersätter
Hammarby fick ännu en förlust, denna gången mot BK Häcken.
Nu kan Kalle Karlsson få sparken.
Det uppger Expressen.
Hammarbys förlust mot BK Häcken var klubbens tredje raka förlust i allsvenskan.
Bajens tuffa period kan nu leda till att huvudtränare Kalle Karlsson får gå. Det uppger Expressen.
Uppgifterna säger att Kalle Karlssons framtid i ”Bajen” är under diskussion och han kan komma att lämna i sommar.
Expressen skriver vidare att flera källor uppger att Henrik Rydström är aktuell som ersättare. Han fick nyligen sparken från Columbus Crew i MLS.
