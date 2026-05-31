Uppgifter: Karlsson får sparken – Rydström ersätter

Hammarby fick ännu en förlust, denna gången mot BK Häcken.

Nu kan Kalle Karlsson få sparken.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys förlust mot BK Häcken var klubbens tredje raka förlust i allsvenskan.

Bajens tuffa period kan nu leda till att huvudtränare Kalle Karlsson får gå. Det uppger Expressen.

Uppgifterna säger att Kalle Karlssons framtid i ”Bajen” är under diskussion och han kan komma att lämna i sommar.

Expressen skriver vidare att flera källor uppger att Henrik Rydström är aktuell som ersättare. Han fick nyligen sparken från Columbus Crew i MLS.