Uppgifter: IFK Göteborg förstärker i krisen

IFK Göteborg har gjort sin sämsta allsvenska start någonsin.

Då ser klubben ut att förstärka sitt scoutingteam.

Enligt Aftonbladet är Thomas Andersson Borstam och Kalle Björklund nära klubben.

IFK Göteborg ligger i dagsläget näst sist i tabellen med endast tre inspelade poäng. Samtidigt står klubben utan sportchef efter att Hannes Stiller lämnade uppdraget för en dryg månad sedan.

Nu ser Blåvitt ut att göra vara nära att förstärka upp den sportliga verksamheten.

Det rör sig däremot inte om en ersättare till Stiller. Enligt Aftonbladet Thomas Andersson Borstam och Kalle Björklund nära att ansluta till klubbens scoutteam.

Andersson Borstam har tidigare varit både tränare och sportchef Mjällby. Kalle Björklund har erfarenhet från att vara scout i Hammarby.