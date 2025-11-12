Uppgifter: IFK Göteborg vill förlänga med Berg

Marcus Bergs kontrakt med IFK Göteborg är utgående.

Det vill IFK Göteborg förändra – detta genom att förlänga med legendaren.

– Han har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb hos oss, säger sportchefen Hannes Stiller till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Inför årets säsong fick Marcus Berg större ansvar i IFK Göteborg, detta som assisterande tränare till Joachim Björklund och chefstränaren Stefan Billborn.

Berg har bland annat haft fokus på fasta situationer samt varit med drivit träningarna i vardagen.

Bergs kontrakt med Blåvitt går dock ut efter den här säsongen, men enligt Expressen så jobbar man nu på att få till en förlängning av avtalet.

– Han är en viktig del av vårt tränarteam och vi vill väldigt gärna ha kvar honom. Vi har pratat lite grann om framtiden men är inte framme vid något slutgiltigt. Vi har fokuserat på att spela färdigt säsongen, men måste sätta oss ner och diskutera med honom inom kort, säger Hannes Stiller till tidningen.