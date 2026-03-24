Prenumerera

Logga in
Uppgifter: Jeahze med på Elfsborgs radar

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Elfsborg uppges vilja förstärka innan transferfönster stänger.
Där finns Mohanad Jeahze finns bland alternativen.

Det allsvenska transferfönstret stänger på onsdag. IF Elfsborg arbetar fortfarande med att förstärka truppen.

Enligt Aftonbladet överväger klubben att värva vänsterbacken Mohanad Jeahze, som tidigare spelat i Hammarby IF. Han ska vara en av två spelare på klubbens radar, där den andra inte har avslöjats.

Jeahze lämnade Hammarby efter en turbulent tid och har därefter spelat i D.C. United samt norska Lillestrøm SK och Sarpsborg 08 FF. För närvarande är han utan klubb.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt