Uppgifter: Jeahze med på Elfsborgs radar

Elfsborg uppges vilja förstärka innan transferfönster stänger.

Där finns Mohanad Jeahze finns bland alternativen.

Det allsvenska transferfönstret stänger på onsdag. IF Elfsborg arbetar fortfarande med att förstärka truppen.

Enligt Aftonbladet överväger klubben att värva vänsterbacken Mohanad Jeahze, som tidigare spelat i Hammarby IF. Han ska vara en av två spelare på klubbens radar, där den andra inte har avslöjats.

Jeahze lämnade Hammarby efter en turbulent tid och har därefter spelat i D.C. United samt norska Lillestrøm SK och Sarpsborg 08 FF. För närvarande är han utan klubb.