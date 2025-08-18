Uppgifter: Kim Hellberg kan köpas loss billigt

Kim Hellberg kan lämna Hammarby billigt.

I varje fall enligt Fotbollskanalen.

Sajten uppges att hans nuvarande kontrakt innehåller en utköpsklausul på ungefär tre miljoner kronor.

Hammarb riskerar att förlora Kim Hellberg billigt enligt Fotbollskanalen.

Sajten uppger nu att Hellberg har en utköpsklausul på 2,5-3 miljoner kronor, som dock Hammarby hoppas förhandla bort via ett nytt kontrakt.

Klubben uppges vilja förlänga med Hellberg, detta för att få till ett längre avtal, samtidigt som man vill förhandla bort utköpsklausulen, något som sajten rapporterat om tidigare.