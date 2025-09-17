Uppgifter: Peking vill säkra upp duon

Alexander Fransson och Kevin Höög Jansson sitter på utgående kontrakt med IFK Norrköping.

Peking uppges vilja förlänga med duon.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Alexander Fransson och Kevin Höög Jansson går båda en oviss framtid till mötes.

Duons kontrakt med IFK Norrköping går ut efter den här säsongen, men nu kan saker och ting vara på gång att hända på kontraktsfronten.

Expressen rapporterar nämligen nu att IFK Norrköping vill förlänga med duon.

Planen är att säkra upp de båda spelarna, men enligt tidningen så har ingen av dem fått något kontraktsförslag presenterat ännu.

Höög Jansson står den här säsongen noterad för 14 framträdanden i allsvenskan, medan det för Fransson blivit 21 stycken.