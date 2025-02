Lars-Christer Olsson nära att nomineras till SEF-ordförande

Lars-Christer Olsson är nära att nomineras till ordförandevalet i Svensk Elitfotboll, erfar FotbollDirekt.

Klubben som just nu diskuterar en nominering är, enligt uppgifter till FotbollDirekt, Malmö FF.

– Jag väljer att inte kommentera någonting förrän nomineringstiden går ut, säger Lars-Christer Olsson till FotbollDirekt.

Den nuvarande ordföranden i Svensk Elitfotboll, Simon Åström, är föreslagen av valberedningen ta över ordförandeposten i Svenska FotbollFörbundet.



Således jobbar SEF på att hitta en ersättare till Åström.



Just nu är bland annat Jens T. Andersson, enligt Fotbollskanalen, nominerad av sju klubbar och Roland Blomstrand har enligt samma medie nominerats av Gais.



Enligt uppgifter till FotbollDirekt är de ovanstående herrarna nära att få konkurrens. Detta av den tidigare generalsekreteraren i både SEF, SvFF och Uefa, Lars-Christer Olsson.



Klubben det handlar om är först och främst Malmö FF som, enligt FD:s källor, just nu diskuterar en nominering av 74-åringen. Informationen från de regerande svenska mästarna ska även ha nått Olsson.



– Jag väljer att inte kommentera någonting förrän nomineringstiden går ut, säger Lars-Christer Olsson till FotbollDirekt.



Något slutgiltigt ställningstagande är inte taget ännu men ett beslut förväntas att inkomma under helgen, allra senast på måndag. Det är nämligen då deadline för nomineringar äger rum.



Därefter skall valberedningen nominera sin kandidat till årsmötet som äger rum den 21 mars i år.



Malmö FF:s ordförande, Anders Pålsson, är fåordig när han får bemöta uppgifterna.



– Jag vill inte kommentera detta just nu, säger Pålsson till FotbollDirekt.