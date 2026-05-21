NORDQVIST: ”Steget efter AIK – kolla på Raphinha och Doku”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Precis som Expressen skrivit har också jag nåtts av uppgifterna att Rennes är ett högintressant spår gällande Zadok Yohanna där fransmännen varit på plats i Sverige och scoutat högeryttern.
Det här vore också ett perfekt steg för AIK-stjärnan sett till historiken Ligue 1-klubben har att ta finputsa juveler på kanterna.
Kolla bara på Raphinha och Jérémy Doku.
För en dryg månad skrev jag om prislappen på Zadok Yohanna, 150 miljoner kronor i det här läget där klubbar från både Premier League, Bundesliga och Portugal gett sig in i jakten på AIK-juvelen.
I förra veckan kom Expressen med uppgifter om att nu också Rennes visar konkret intresse, uppgifter som även fått där Ligue 1-klubben scoutat Yohanna på plats och som ses som ett högintressant spår.
Och i ärlighetens namn är det exakt den här typen av klubb som Yohanna ska gå till och inte något Real Madrid eller dylikt som afrikansk media rapporterat om.
Den här artikeln handlar om: