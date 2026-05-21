NORDQVIST: ”Steget efter AIK – kolla på Raphinha och Doku”

Precis som Expressen skrivit har också jag nåtts av uppgifterna att Rennes är ett högintressant spår gällande Zadok Yohanna där fransmännen varit på plats i Sverige och scoutat högeryttern.

Det här vore också ett perfekt steg för AIK-stjärnan sett till historiken Ligue 1-klubben har att ta finputsa juveler på kanterna.

Kolla bara på Raphinha och Jérémy Doku.

För en dryg månad skrev jag om prislappen på Zadok Yohanna, 150 miljoner kronor i det här läget där klubbar från både Premier League, Bundesliga och Portugal gett sig in i jakten på AIK-juvelen.

I förra veckan kom Expressen med uppgifter om att nu också Rennes visar konkret intresse, uppgifter som även fått där Ligue 1-klubben scoutat Yohanna på plats och som ses som ett högintressant spår.

Och i ärlighetens namn är det exakt den här typen av klubb som Yohanna ska gå till och inte något Real Madrid eller dylikt som afrikansk media rapporterat om.