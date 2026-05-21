Officiellt: Sirius skriver kontrakt med Strindlund Larsen
IK Sirius satsar på framtiden.
Klubben meddelar att 18-årige målvakten Villy Strindlund Larsen har skrivit på sitt första A-lagskontrakt.
Avtalet sträcker sig till och med 2030.
IK Sirius säkrar upp en av klubbens unga talanger för framtiden.
På sin hemsida meddelar den allsvenska klubben att målvakten Villy Strindlund Larsen har skrivit på ett A-lagskontrakt. Den 18-årige keepern har tecknat ett långtidsavtal som gäller över säsongen 2030.
– Jag är såklart jättestolt och glad över det här avtalet. Det här har varit ett mål för mig sedan jag kom till Sirius som 15-åring, så jag är väldigt tacksam över att ha nått det målet, säger Strindlund Larsen.
Målvakten har under det senaste året tränat regelbundet med Sirius A-lag och samtidigt samlat på sig viktig erfarenhet på seniornivå genom spel i Gefle IF i Division 1 Norra.
Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström, menar att utvecklingen gått snabbt.
– Det senaste året har Villy varit med oss i träning, på träningsläger och varit en del av målvaktsgruppen med Ismo, Celic och Karim. Utöver det så har han också samlat på sig viktig matcherfarenhet med 14 starter för Gefle IF i Division 1 Norra. Sammantaget har det varit ett nyttigt år där han har mognat mycket, såväl på planen som utanför planen och det ska bli spännande att följa hans fortsatta utveckling i Sirius.
Strindlund Larsen kom till Sirius som 15-åring och tar nu steget upp i klubbens A-lagsmiljö på permanent basis.
