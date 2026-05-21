Officiellt: Sirius skriver kontrakt med Strindlund Larsen

IK Sirius satsar på framtiden.

Klubben meddelar att 18-årige målvakten Villy Strindlund Larsen har skrivit på sitt första A-lagskontrakt.

Avtalet sträcker sig till och med 2030.

På sin hemsida meddelar den allsvenska klubben att målvakten Villy Strindlund Larsen har skrivit på ett A-lagskontrakt. Den 18-årige keepern har tecknat ett långtidsavtal som gäller över säsongen 2030.

– Jag är såklart jättestolt och glad över det här avtalet. Det här har varit ett mål för mig sedan jag kom till Sirius som 15-åring, så jag är väldigt tacksam över att ha nått det målet, säger Strindlund Larsen.

Målvakten har under det senaste året tränat regelbundet med Sirius A-lag och samtidigt samlat på sig viktig erfarenhet på seniornivå genom spel i Gefle IF i Division 1 Norra.

Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström, menar att utvecklingen gått snabbt.

– Det senaste året har Villy varit med oss i träning, på träningsläger och varit en del av målvaktsgruppen med Ismo, Celic och Karim. Utöver det så har han också samlat på sig viktig matcherfarenhet med 14 starter för Gefle IF i Division 1 Norra. Sammantaget har det varit ett nyttigt år där han har mognat mycket, såväl på planen som utanför planen och det ska bli spännande att följa hans fortsatta utveckling i Sirius.

Strindlund Larsen kom till Sirius som 15-åring och tar nu steget upp i klubbens A-lagsmiljö på permanent basis.