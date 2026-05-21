Musiala blir av med körkortet efter olycka

Den tyske landslagsstjärnan Jamal Musiala blir av med körkortet efter en uppmärksammad bilolycka.

Händelsen inträffade under fjolåret och ledde till att två personer skadades lindrigt.

Foto: Bildbyrån

Bayern München-spelaren Jamal Musiala har fått sitt körkort indraget efter en trafikolycka som inträffade på en motorväg i Tyskland i april 2025. Enligt uppgifter körde den tyske landslagsspelaren in i ett framförvarande fordon i hög hastighet.

Vid olyckstillfället färdades Musiala och hans syster i bilen, men båda ska ha klarat sig utan skador. Två personer i det andra fordonet fördes däremot till vård med hjärnskakningar och lindrigare skador.

Enligt åklagare ska Bayern München-spelaren ha hållit en hastighet på omkring 194 kilometer i timmen på en vägsträcka där maxgränsen låg på 120 kilometer i timmen.

Musiala har kommenterat händelsen och tagit ansvar för det inträffade.

– Jag tar naturligtvis ansvar. Jag är mycket tacksam att ingen skadades allvarligt på grund av min ouppmärksamhet, säger 23-åringen till tyska Bild.