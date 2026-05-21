Maguire petas från Englands VM-trupp: ”Förkrossad”

Harry Maguire kommer inte att spela VM 2026.

Englands förbundskapten Thomas Tuchel lämnar mittbacken utanför truppen.

– Jag är chockad och förkrossad över beslutet, säger Maguire till Talksport.

Under fredagen presenterar Englands förbundskapten Thomas Tuchel landets VM-trupp till mästerskapet 2026. Men en rutinerad landslagsspelare kommer att saknas.

Det är nämligen Manchester Uniteds Harry Maguire som inte kommer bli uttagen till sommarens VM. För Talksport bekräftar 33-åringen att han lämnas utanför truppen.

– Jag var övertygad om att jag kunde spelat en viktig roll för mitt land den här sommaren efter säsongen jag gjort. Jag är chockad och förkrossad över beslutet. Jag önskar alla spelarna allt det bästa, säger Maguire till Talksport.

Maguire fanns med i Englands senaste landslagssamling i mars, där han spelade i träningsmatcherna mot Uruguay och Japan. Mittbacken har varit en återkommande pjäs i det engelska landslaget under flera år och står totalt noterad för 66 landskamper.