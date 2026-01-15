Uppgifter: Ure kan byta landslag – och ställas mot Sverige

Den allsvenske anfallaren Robbie Ure, 21, väcker internationellt intresse.

Ukrainas FC Polissja Zjytomyr uppges redo att lägga ett bud på 31 miljoner kronor.

Samtidigt kan Ure även bli aktuell för Ukrainas landslag.



Robbie Ure, som gjorde elva mål under sin debutsäsong i allsvenskan med IK Sirius, står nu på flera klubbar radar.

Silly-journalisten Ben Jacobs rapporterar att Sirius nyligen nobbat ett bud på knappt 19 miljoner kronor från ukrainska FC Polissja Zjytomyr. Nu väntas ligatrean återkomma med ett förbättrat erbjudande värt cirka 31 miljoner kronor. Även österrikiska Red Bull Salzburg sägs vara med i kampen om Ure.

Ure kan byta till Ukrainas landslag

Intresset från Ukraina handlar inte bara om klubblag. Enligt Jacobs har Ure en morfar eller farfar som är ukrainsk medborgare, och spelaren själv håller på att få ukrainskt medborgarskap. Det öppnar möjligheten för honom att spela för Ukraina, bland annat i VM-playoffmatchen mot Sverige i mars.