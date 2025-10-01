Värnamo meddelar: Ishaq missar resten av säsongen

Han har inte spelat mycket fotboll under året – nu blir det ingen mer alls.

Detta då IFK Värnamo meddelar att Abdulrazaq Ishaq missar resten av säsongen.

Detta på grund av ett opererat knä.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som IFK Värnamo värvade Ishaq Abdulrazak från Anderlecht. Detta efter att han tidigare slog igenom i en annan kamratklubb, IFK Norrköping.

Nu har 23-åringen tillbringat närmare en säsong i Värnamo – och ännu inte fått en enda start i seriespelet. Detta har till viss del att göra med yttermittfältarens skadeproblem – som nu har blivit värre.

Under onsdagen meddelar nämligen Smålandsklubben att Ishaq kommer att missa resten av säsongen. Detta på grund av ett struligt knä, som han har haft återkommande problem med, som opereras idag.

”Ingreppet sker idag, vilket innebär att Ishaq missar resten av säsongen. Anledningen till att operationen görs nu är för att han ska vara helt återställd och kunna vara med i återstarten av säsongen 2026”, säger Värnamos fysio, Matilda Stenholm, i ett uttalande.

Ishaq Abdulrazaks kontrakt med IFK Värnamo sträcker sig till slutet av 2027.

