Västsvenska lag går ihop – vädjar om att ta bort maskeringskravet

Polisen har kommit med nya maskeringskrav.

Detta har fått flera klubbar att markera och vädja.

Nu går flera västsvenska klubbar ihop med en vädjan om att kravet ska tas bort.

Foto: Bildbyrån

Den kommande helgen så träder polisens nya krav i kraft, nämligen att svenska fotbollsmatcher ska brytas vid ”organiserad maskering” på läktaren.

Detta har fått flera av våra svenska elitklubbar att vädja till polisen.

Under gårdagen gick AIK, Hammarby och Djurgården ut gemensamt i en kommuniké för att stoppa detta krav.

”Förslaget går tvärtemot den så framgångsrika exkluderingsstrategin”, skrev klubbarna bland annat.

Stockholmsklubbarna är inte ensamma om att ha gjort det och nu går även flera västsvenska klubbar ut med samma vädjan.

Klubbarna i fråga är IFK Göteborg, IF Elfsborg, Gais, Örgryte IS och BK Häcken.

”Vi vill istället fortsätta utveckla den så kallade exkluderingsstrategin, en arbetsmetod som i praktiken innebär att den som begår brott på en fotbollsläktare ska lagföras och att arrangörens och polisens säkerhetsarbete och samverkan ska fokusera på detta, snarare än åtgärder som innebär kollektiv bestraffning”, skriver klubbarna.

Klubbarna tror att de nya kravet kan leda till allvarliga konsekvenser.

”Vi fem undertecknande föreningar ser att de nya villkoren riskerar att ge allvarliga konsekvenser som inte står i proportion till det lagbrott polisen vill stävja.

Vi uppmanar våra supportrar att inte maskera sig i samband med våra matcher – och vi uppmanar Polismyndigheten att stryka det nya villkoret och att istället möta oss för fortsatta samtal och samverkan i frågan om trygghetsskapande arbete på våra läktare”.