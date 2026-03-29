Yohanna siktar högt: ”Kan vinna skytteligan”

Zadok Yohanna fortsatte imponera när AIK rundade av försäsongen med en vinst.

Nu siktar han högt.

– Jag kanske kan vinna skytteligan, säger han till Sportbladet.

18-årige Zadok Yohanna har varit en av de mest lovande spelarna i AIK under försäsongen. Igår fortsatte han visa form när han nätade i lagets sista träningsmatch inför den allsvenska premiären.

Trots sin unga ålder håller anfallaren en låg profil när det gäller konkreta mål men antyder samtidigt att han siktar högt.

– Jag har inga specifika mål, men jag har känslan av att jag kanske kan vinna skytteligan, säger han till Sportbladet.

Inför seriepremiären betonar Yohanna att fokus ligger på att vara redo för det som komma skall.



– Vi jobbar hårt för att vara hundra procent förberedda och vi kommer ge allt, säger han.