Officiellt: Östers IF startar upp damlag – Höckert blir tränare

Öster IF startar ett nytt damlag. Det meddelar klubben via sin hemsida.

Från och med nästa år är det dags för seriespel.

– Från 2026 kommer vi återigen att ha ett representationslag på damsidan vilket är något vi verkligen ser fram emot, säger klubbdirektör Jens Magnusson på klubbens hemsida.

Chefstränare Hanna Höckert. Foto: Bildbyrån

Under lördagen gick Öster ut med information om att klubben kommer att ha ett representationslag i seriespel på damsidan 2026. Damlaget kommer börja med att inleda längst ner i seriesystemet, men ambitionerna är högre än så.

– Östers IF har en stolt tradition av fotboll på både herr- och damsidan. Under 2022 startade föreningen återigen upp en flickverksamhet som ett naturligt steg i vår ambition att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både flickor och pojkar som vill spela fotboll. Denna verksamhet växer för varje år och nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen och återigen etablera ett damlag i föreningen, säger klubbdirektören Jens Magnusson på klubbens hemsida och forsätter:

– Från 2026 kommer vi återigen att ha ett representationslag på damsidan vilket är något vi verkligen ser fram emot. Jag vet att detta är en satsning som både våra medlemmar, supportrar och partners ser fram emot och vill stötta. Detta kommer att göra oss till en starkare förening, fortsätter han.

Östers första damlag bildades under 1981 och spelade i högstaligan under 16 säsonger, men sedan 2015 har damverksamheten varit vilande. I staben ingår Hanna Höckert som är tränare medan Henrik Cajnerud är ny ansvarig för Öster dam.

– Det känns otroligt roligt att vara tillbaka i Öster och jag ser verkligen fram emot att bygga upp damverksamheten igen. Jag både tror och hoppas att detta kommer att bli något riktigt stort. Hela klubben har verkligen visat att de menar allvar med att satsa på damerna igen och det känns inspirerande att få vara en del av den här resan, säger Höckert.

Damlaget kommer likt herrlaget, att spela på Spiris Arena i Växjö.