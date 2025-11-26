Alexander Isak inleder på bänken för Liverpool

Ikväll ställs Liverpool mot PSV Eindhoven i Champions League.

Då får den svenske stjärnan Alexander Isak inleda på bänken.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Av de fem senaste matcherna har Liverpool förlorat fyra stycken – och befinner sig i någon form av kris.

Under onsdagskvällen ställs man mot nederländska PSV Eindhoven som kommer till Anfield för att spela den femte omgången av Champions Leagues ligafas.

Med en timme kvar till till avspark står det klart att Alexander Isak får inleda matchen på bänken. I målet kommer Giorgi Mamardashvili att stå, då förstamålvakten Alisson dras med sjukdom.

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Gakpo.

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Saibari, Mauro Junior, Veerman – Man, Til, Perisic.