Arne Slot meddelar – utesluter Isak-start mot Atlético Madrid

Alexander Isak kan göra debut för Liverpool under morgondagen.

Däremot kommer den inte att ske från start, vilket Arne Slot meddelar.

– Det är 100 procent säkert, säger han enligt Liverpool Echo.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak fick aldrig chansen till debut för Liverpool mot Burnley under söndagen. Detta då han inte var med i truppen.

Detta då han, enligt Arne Slot, sparades till onsdagens Champions League-möte med Atlético Madrid.

Under tisdagens presskonferens inför morgondagens CL-match fick Liverpool-tränaren frågor om den svenske stjärnans status inför morgondagen.

– Det finns definitivt en chans, då han är med i truppen. Då finns det en chans att spela. Men det är 100 procent säkert att han inte kommer spela 90 minuter. I övrigt får vi se, säger Slot enligt Liverpool Echo.

Vidare gav även lagkapten Virgil van Dijk sin bild av sin nya lagkamrat.

– Jag har fått väldigt bra (intryck av Isak). Han är väldigt ivrig och har redan visat kvalitet. Jag har bara positivt att säga. Vi pratar utanför planen och jag har pratat med honom under landslagsuppehållet när allt var utrett, sade lagkaptenen och fortsatte:

– Det handlar om att bli så fit som möjligt så snabbt som möjligt och förstå hur vi tränar, hur vi pressar, fasta situationer. Det har varit en bra vecka för honom. Låt oss se i morgon.

Virgil van Dijk avslutar:

– Han är en klinisk avslutare, med huvudet, vänstern, högern. Han är den komplette strikern för tillfället.