Athletic: Madueke kan missa Arsenals CL-kvartsfinal

Han tvingades till byte med skada mot Uruguay.

Nu skriver The Athletic att Noni Madueke kan missa Arsenals första CL-kvartsfinal mot Sporting.

Det var under den första halvleken mellan England och Uruguay som Noni Madueke tvingades sätta sig ner i gräset.

Kort efter det stod det klart att Arsenal-spelaren tvingades till byte och efter matchen syntes han med ett skydd runt sitt ena knä.

Nu skriver The Athletic att det handlar om en mindre skada och att det finns en risk att yttern missar två matcher. Det handlar om matcherna mot Southampton i kvartsfinalen av FA-cupen samt mot Sporting i kvartsfinalen av Champions League.

De matcherna spelas den 4 april respektive den 7 april.