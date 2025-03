Atleticos galna rivstart – gjorde mål efter 30 sekunder

27 sekunder.

Så lång tid tog det för Connor Gallagher att kvittera CL-åttondelen mellan Atletico- och Real Madrid.

Målet var även det snabbaste någonsin i Champions League – från en engelsman.

Under onsdagskvällen spelades de sista åttondelsfinalerna i Champions League.



I Madrid tog Atletico emot Real Madrid i returmötet på Wanda Metropolitano.



Förutsättningarna inför mötet gjorde gällande att Atletico behövde vinna matchen med minst ett mål för att ta det till förlängning. Detta då ”Los Blancos” vann det första mötet med 2-1.



Det dröjde inte heller länge innan Atleti gjorde sitt första mål.



Redan i matchens första anfall chockade hemmalaget sina motståndare när Rodrigo De Paul hittade in med en boll i straffområdet som Connor Gallagher kunde trycka in från nära håll på retur. Målet skedde efter 27 sekunder och innebar 1-0 till Atletico Madrid och ett utjämnat resultat över båda mötena.



00:27 – Conor Gallagher's opening goal for Atlético Madrid against Real Madrid after 27 seconds is the fastest goal ever scored by an Englishman in the history of the UEFA Champions League. Vamos. pic.twitter.com/dCtZ5NbV8o