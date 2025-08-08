Barcelona-stjärnorna bötfälls av Uefa

Robert Lewandoswski och Lamine Yamal har inte följt Uefas dopningreglemente till fullo.

För detta straffas nu Barcelona-stjärnorna.

Detta med en bot på 5000 euro vardera, vilket Uefa meddelar.

Det var i samband med Barcelonas Champions League-semifinal mot Inter som de två stjärnorna, Robert Lewandowski och Lamine Yamal, inte följde Uefas dopningreglemente till fullo.

Efter matchen, som Barcelona förlorade med 4-3, ställde inte de två spelarna upp för dopningskontroll med omedelbar verkan. Detta samtidigt som de senare inte följde instruktionerna från dopningskontrollanten, vilket Uefa skriver i sitt beslut.

För detta straffas nu stjärnorna, med 5000 euro (eller 55 000 kronor) vardera.

Lägg där till att även huvudtränare Hansi Flick och hans assisterande Marcus Sorg straffas, och detta klart hårdare än spelarna. De anses, enligt Uefa, ha uppträtt olämpligt och kommer därför att stängas av i nästa Uefa-match som ”Barca” spelar samt tvingas betala 20 000 euro (220 000 kronor) var i böter.

Vidare ska Barcelona betala 7750 euro i böter för inkastade föremål och användande av pyrotekniska pjäser från läktaren.