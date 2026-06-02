Deniz Gül uttagen i Turkiets VM-trupp

Deniz Gül bytte Sverige mot Turkiet.

Nu är den förre Hammarby-spelare uttagen till VM.

Den förre Hammarby-anfallaren Deniz Gül representerade Sverige i ungdomslandslagen men i fjol debuterade han för det turkiska landslaget.

Nu står det klart att 21-åringen belönas med en VM-plats.

Deniz Gül vann den portugisiska ligan med Porto i år. Den gångna säsongen spelade han 44 matcher.

I gruppspelet ställs Turkiet mot Australien, Paraguay och USA i grupp D.