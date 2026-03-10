Barnes blåst på hjälterollen – Yamal med straffmål på stopptid

Harvey Barnes såg ut att bli stor hjälte för Newcastle med FC Barcelona.

Då fick bortalaget straff på stopptid.

Och från straffpunkten var Lamine Yamal säkerheten själv.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United tog emot FC Barcelona denna tisdagskväll och trots chanser åt båda håll såg matchen på St James’ Park länge ut att sluta mållös.

Hemmalagets Harvey Barnes ville dock annorlunda.

Engelsmannen mötte ett Jacob Murphy-inlägg perfekt i den 86:e minuten och satte då dit det som såg ut att bli matchens enda mål, men så blev det inte.

I den sista tilläggsminuten tilldömdes FC Barcelona en straffspark och Lamine Yamal var säkerheten själv från straffpunkten. 1–1 blev slutresultatet och det är således helt öppet inför returen i Barcelona nästa vecka.

I Newcastle startade Anthony Elanga och svensken spelade 67:e minuter, Roony Bardghji i FC Barcelona fick se hela matchen från bänken.