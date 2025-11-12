Blackstenius med assist – men Arsenal föll ihop

Arsenal var på väg mot en ny seger i Champions League.

Då föll man ihop sent borta mot Bayern München.

Glódís Viggósdóttir blev stor hjälte för hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Arsenal fick en riktig drömstart på kvällens Champions League-möte med Bayern München.

Bortalaget tog ledningen redan i den 5:e minuten genom Emily Fox och i den 23:e minuten spelade Stina Blackstenius fram Mariona Caldentey till 2–0, ett resultat som stod sig fram till den 67:e minuten. Då reducerade dock Bayern genom Alara Sehtiler och efter det skulle Arsenal falla ihop.

Pernille Harder kvitterade för hemmalaget i den 80:e minuten och bara sex minuter senare satte Glódís Viggósdóttir dit Bayern Münchens segermål.

3–2 blev således slutresultatet i vad som hade kunnat bli ett svenskmöte, ifall Magdalena Eriksson hade bytts in för hemmalaget. Blackstenius som startade för Arsenal fick ungefär en timme på plan.