Blackstenius med assist – men Arsenal föll ihop
Arsenal var på väg mot en ny seger i Champions League.
Då föll man ihop sent borta mot Bayern München.
Glódís Viggósdóttir blev stor hjälte för hemmalaget.
Arsenal fick en riktig drömstart på kvällens Champions League-möte med Bayern München.
Bortalaget tog ledningen redan i den 5:e minuten genom Emily Fox och i den 23:e minuten spelade Stina Blackstenius fram Mariona Caldentey till 2–0, ett resultat som stod sig fram till den 67:e minuten. Då reducerade dock Bayern genom Alara Sehtiler och efter det skulle Arsenal falla ihop.
Pernille Harder kvitterade för hemmalaget i den 80:e minuten och bara sex minuter senare satte Glódís Viggósdóttir dit Bayern Münchens segermål.
3–2 blev således slutresultatet i vad som hade kunnat bli ett svenskmöte, ifall Magdalena Eriksson hade bytts in för hemmalaget. Blackstenius som startade för Arsenal fick ungefär en timme på plan.
