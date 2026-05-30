Inför matchen: PSG – Arsenal

PSG ställs mot Arsenal i Champions League-finalen i Budapest.

Matchen sparkas igång klockan 18:00 den 30 maj 2026.

PSG – Arsenal: Matchöversikt

Regerande mästarna PSG går in i finalen med siktet inställt på att försvara sin titel och cementera sin status som en europeisk dynasti. Laget har varit en målmaskin i årets turnering med hela 44 gjorda mål, bara ett från Barcelonas historiska rekord från säsongen 1999/2000. Deras offensiva kraft är obestridlig och blir en stor utmaning för vilket försvar som helst.

På andra sidan står Arsenal, nykorade Premier League-mästare för första gången på 22 år. Laget rider på en våg av självförtroende och är det enda obesegrade laget i Champions League denna säsong, med elva vinster och tre oavgjorda matcher. Deras framgång bygger på ett ramstarkt försvar som endast släppt in sex mål och hållit nollan nio gånger. Matchen blir en klassisk kamp mellan Europas bästa anfall och bästa försvar. Svensk fotboll och fans av fotboll idag ser fram emot en historisk drabbning.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Finalen är en kollision mellan två fotbollsfilosofier. För Luis Enriques PSG handlar det om att bekräfta sin dominans, precis som vid förra årets 5-0-kross mot Inter. För Mikel Artetas Arsenal är detta kulmen på en mångårig återuppbyggnad, där en historisk dubbel nu är inom räckhåll.

Taktiskt kan vi förvänta oss att PSG styr spelet med bollinnehav, där mittfältarna Vitinha och João Neves dikterar tempot för att frigöra de explosiva yttrarna Khvicha Kvaratskhelia och Ousmane Dembélé. Arsenal kommer sannolikt att förlita sig på sin kompakta defensiva struktur, ledd av William Saliba och Gabriel, och söka snabba omställningar genom Bukayo Saka. Duellen mellan Saka och PSGs offensiva ytterback Nuno Mendes kan bli helt avgörande.

Motivationen är på topp i båda lägren. PSG har chansen att bli det andra laget i modern tid att försvara en Champions League-titel. För Arsenal är det en möjlighet att kröna en sagolik säsong med sin allra första europeiska mästartitel och fullborda en oförglömlig dubbel.

Inbördes möten

Lagen har mötts fem gånger tidigare, samtliga i Champions League. PSG har ett litet övertag med två segrar mot Arsenals enda, medan två matcher har slutat oavgjort.

De senaste mötena ägde rum i förra säsongens semifinal, där PSG visade sig vara det starkare laget. Fransmännen vann med totalt 3-1 efter en 2-1-seger på hemmaplan och en 1-0-vinst i London.

Statistiken visar att det ofta blir målrikt när lagen möts. I tre av de fem matcherna har båda lagen gjort mål, och snittet ligger på 2,4 mål per match. Båda klubbarna har lyckats hålla nollan en gång vardera i dessa möten.

PSG: Status i truppen och förväntad startelva

De regerande mästarna har ett par sena frågetecken inför finalen. Både högerbacken Achraf Hakimi och anfallaren Ousmane Dembélé har dragits med skador och deras medverkan är osäker, vilket kan påverka Luis Enriques planer.

Trots detta har PSG en bred trupp med gott om kvalitet att tillgå. Deras offensiva kraft är fortfarande enorm, även om ett par nyckelspelare skulle saknas. Förväntningarna är höga på att laget ska kunna ställa en slagkraftig elva på benen.

PSG förväntad startelva (4-3-3): Safonov – Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Denna uppställning maximerar PSGs styrkor med ett bollskickligt mittfält som kan kontrollera matchen och två dynamiska yttrar som ständigt hotar i djupled. Mycket kommer att hänga på kreativiteten från Kvaratskhelia.

Arsenal: Status i truppen och förväntad startelva

Arsenal har betydligt större bekymmer på skadefronten. Försvarsklippan Ben White är borta resten av säsongen, medan Jurriën Timber och yttern Noni Madueke är stora frågetecken inför lördagens match.

Dessa avbräck tvingar Mikel Arteta att justera i sin backlinje, där Cristhian Mosquera kan få chansen från start som högerback. Det är ett test för Arsenals truppbredd i deras viktigaste match på över ett decennium.

Arsenal förväntad startelva (4-2-3-1): Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Martinelli – Gyökeres.

Artetas lag bygger på en solid defensiv grund med Saliba och Gabriel som mittlås. Framåt ligger hoppet på att snabbheten hos Saka och Martinelli, kombinerat med nye skyttekungen Viktor Gyökeres, ska kunna såra PSG i omställningarna.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.