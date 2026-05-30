Arsenal har chansen att bryta mörka sviten

Arsenal har spelat sammanlagt 239 matcher i Europacupen och Champions League.

Men klubben jagar fortfarande sin första titel i den största klubblagsturneringen.

Snart kan väntan vara över.

Under lördagen kommer Arsenal spela sin andra Champions League-final någonsin och sin första sedan 2006. För 20 år sedan vände Barcelona ett underläge till seger och fick lyfta pokalen på Stade de France.

Därefter har Arsenal haft svårt att hävda sig i Champions League. I fjol gjorde London-laget sitt bästa resultat i turneringen sedan finalen 2006, när man tog sig till semifinal. Den gången blev Paris Saint-Germain numret för stort. Nu möts de igen – i finalen.

Om Arsenal besegrar PSG och lyfter bucklan i Budapest kommer man ha tagit död på en lång och smärtsam svit. Endast Dynamo Kiev (264) har spelat fler matcher i Champions League/Europacupen utan att vinna den. Arsenal har i dagsläget spelat 239 matcher i Europas finaste klubblagsturnering.

PSG nära historiskt målrekord

De regerande mästarna PSG, som krossade Inter med 5–0 i finalen förra året, har statistiken på sin sida mot Arsenal. Parisarna har vunnit sina fem senaste utslagsmatcher mot engelskt motstånd. Inte sedan Manchester City vann i semifinalen 2021 har ett engelskt lag besegrat den franska jätten.

Finalen i Budapest är en match mellan Champions League-säsongens bästa anfall och försvar. PSG har hittills gjort 44 mål i årets turnering, vilket är överlägset bäst i årets upplaga och det näst bästa under samma säsong sedan Barcelona gjorde 45 mål 1999/2000.

Arsenal har däremot byggt sin framgång på ett solitt försvarspel. Mikael Artetas lag har fortfarande inte släppt in ett mål i öppet spel under utslagsmatcherna i årets Champions League.

Allt som allt har Arsenal släppt in blott sex mål på 14 matcher den här säsongen. Det ger ett snitt på 0,43 insläppta mål per match, klart bäst den här Champions League-säsongen.

The Gunners är det enda laget som allt jämt är obesegrade den här säsongen. PSG har gått på två plumpar under årets turnering, mot Bayern München respektive Sporting i ligafasen.