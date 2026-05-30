Uppgifter: Arne Slot lämnar Liverpool

Arne Slot lämnar Liverpool.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Tränaren Arne Slot lämnar Liverpool med omedelbar verkan. Det rapporterar Fabrizio Romano. Enligt uppgifterna är Andoni Iraola den troligaste att ta över.

Slot har varit under hård press hela säsongen efter att klubben slutade på en femte plats, hela 25 poäng bakom vinnaren, Arsenal.

Nederländaren anslöt till Liverpool inför förra säsongen, och vann PL-titeln direkt. Kontraktet skulle gälla även över nästa säsong.