Klart: Arne Slot lämnar Liverpool
Arne Slot lämnar Liverpool.
Det meddelade klubben under lördagen.
Arne Slot får sparken från Liverpool. Han lämnar klubben med omedelbar verkan, trots att han i grunden har ett år kvar på kontraktet.
Slot har varit under stor press i år i och med femteplatsen i Premier Leauge, 25 poäng bakom Arsenal och den stora summan som investerades i nya spelare.
”Vi vill också ta tillfället i akt att uttrycka vår uppskattning för Arne, som alltid kommer att ha en särskild plats i den här fotbollsklubbens historia som tränaren som ledde Liverpool till klubbens 20:e ligatitel.”, skriver klubben via uttalandet.
Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano så kommer den tidigare Bournemouth-tränaren Andoni Iraola är favorit till att ta över jobbet.
