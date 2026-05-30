Klart: Arne Slot lämnar Liverpool

Arne Slot lämnar Liverpool.

Det meddelade klubben under lördagen.

Arne Slot får sparken från Liverpool. Han lämnar klubben med omedelbar verkan, trots att han i grunden har ett år kvar på kontraktet.

Slot har varit under stor press i år i och med femteplatsen i Premier Leauge, 25 poäng bakom Arsenal och den stora summan som investerades i nya spelare.

”Vi vill också ta tillfället i akt att uttrycka vår uppskattning för Arne, som alltid kommer att ha en särskild plats i den här fotbollsklubbens historia som tränaren som ledde Liverpool till klubbens 20:e ligatitel.”, skriver klubben via uttalandet.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano så kommer den tidigare Bournemouth-tränaren Andoni Iraola är favorit till att ta över jobbet.